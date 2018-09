Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 septembre 2018 17:28 23. septembre 2018 - 17:28

BMC, qui alignait le Thurgovien Stefan Küng, a décroché le bronze du contre-la-montre par équipes des Mondiaux sur route d'Innsbruck. Le titre est revenu Quick-Step, l'argent au Team Sunweb.

Sacré en 2014 et 2015, deuxième en 2016 et en 2017, le Team BMC a donc dû se contenter d'une 3e place à l'issue d'une épreuve disputée sur un exigeant parcours de 62,8 km. Stefan Küng et ses cinq équipiers ont concédé 19''55 à la Quick-Step de Kasper Asgreen, Laurens de Plus, Bob Jungels, Yves Lampaert, Maximilian Schachmann et Niki Terpstra. Tenante du titre, l'équipe Sunweb de Tom Dumoulin a terminé à 18''46 de Quick Step.

Quatrième l'an passé, la Quick Step a récupéré un titre déjà gagné en 2012, 2013 et 2016 dans une épreuve qui est appelée à disparaître des éditions à venir. La formation belge a fait la différence dans les 17 derniers kilomètres de l'épreuve. Elle accusait en effet une seconde de retard sur le Team Sunweb après la difficile montée menant à Axams, au km 45. BMC pointait alors à trois secondes seulement des futurs champions du monde.

Reto Hollenstein a vécu une journée difficile avec le Team Katusha, qui a dû se contenter du 11e rang en raison notamment des ennuis mécaniques de l'un de ses coureurs. Tout comme Silvan Dillier, seulement 15e avec AG2R La Mondiale. Trois coureurs suisses (Gian Friesecke, Lukas Rüegg et Patrick Schelling) étaient par ailleurs en lice au sein du Team Vorarlberg, qui s'est classé 14e.

