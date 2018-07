Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 juillet 2018 17:44 09. juillet 2018 - 17:44

L'équipe BMC, avec un excellent Stefan Küng, a remporté la 3e étape du Tour de France, un chrono par équipes de 35,5 km autour de Cholet. Le Belge Greg Van Avermaet est le nouveau maillot jaune.

En véritable spécialiste de cet exercice particulier, la formation BMC de l'Australien Richie Porte s'est montrée la plus rapide et a ainsi justifié son statut de favori. Stefan Küng a largement contribué à ce succès en prenant de nombreux et efficaces relais. Un autre Suisse, Michael Schär, a participé à cette victoire.

Les BMC ont bouclé le parcours en 38'46. Ils ont devancé de 4 secondes le Team Sky de Chris Froome et Geraint Thomas, alors que le podium a été complété par les Quick Step de Philippe Gilbert, à 7 secondes.

Les Mitchelton-Scott d'Adam Yates suivent à 9 secondes. Tom Dumoulin et son équipe Sunweb ont pris la 5e place à 11 secondes.

Van Avermaet (33 ans) a donc retrouvé le maillot de leader, qu'il avait déjà porté pendant trois jours en 2016. Le champion olympique belge et vainqueur de Paris - Roubaix l'an passé est à égalité de temps avec son coéquipier américain Tejay Van Garderen, qu'il devance aux points. Geraint Thomas est 3e à 3 secondes.

