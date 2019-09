La boîte à livres et à idées sera abritée dans deux anciennes cabines téléphoniques.

La ville de Bulle (FR) inaugurera samedi sa boîte à livres et à idées de la Grand-Rue. La réalisation est née de la volonté de la commission jeunesse et famille du chef-lieu gruérien d'agir en faveur de la culture.

Il s'agit de donner un accès pour toutes et tous à la lecture, a indiqué lundi la Ville de Bulle dans un communiqué. Basé sur le partage gratuit et la confiance, le principe de la boîte à livres est simple: chacun est libre de déposer un livre de son choix et d'en emprunter un autre.

"Plutôt que de stocker ou de jeter, l'idée est d'échanger pour découvrir d'autres lectures", explique encore la commune de Bulle. Le but est de partager et de faire circuler les livres qui ont marqué les lecteurs. La boîte à livres contient différentes sections, afin de satisfaire les lectures des petits et des grands.

Cabines téléphoniques

Abrité dans les anciennes cabines téléphoniques de la Grand-Rue, l'intérieur est aménagé d'étagères faites de cagettes peintes par le centre de rencontres local Centranim. L'extérieur est orné des fresques de l'artiste Cristina. Le projet est issu d'une collaboration avec l'association "Graines d'Avenir".

Celle-ci possède déjà d'autres boîtes à livres dans la région, précise le communiqué. Le concept a démarré, il y a un an, lorsque la ville de Bulle a repris des cabines téléphoniques désaffectées. La commune a soutenu financièrement la mise en place du projet. Des bénévoles s'occuperont de la bonne tenue des lieux.

