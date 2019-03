L'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) a décidé mardi de fermer l'espace aérien européen aux Boeing 737 MAX 8 et 9. Cette mesure intervient deux jours après le crash d'un appareil d'Ethiopian Airlines de la même famille.

L'EASA indique suspendre, à partir de 20h00, tous les vols de ces appareils, qu'ils soient à destination, au départ, ou à l'intérieur de l'Union européenne, que les opérateurs soient européens ou issus de pays tiers.

L'Agence dit prendre de cette manière "toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des passagers", après qu'un grand nombre de pays européens ont déjà interdit leurs espaces aériens aux appareils de l'avionneur américain, tandis que de nombreuses compagnies aériennes dans le monde entier les ont cloués au sol.

La défiance internationale envers les 737 MAX, appareils clé dans la stratégie commerciale de Boeing, contraste jusqu'ici avec l'attitude américaine. Washington a certes demandé au constructeur d'apporter des modifications à ses avions, mais sans les interdire de vol aux Etats-Unis.

Le constructeur, quant à lui, "maintient sa confiance dans la sécurité" des appareils incriminés.

Un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé dimanche au sud-est d'Addis Abeba peu après le décollage, tuant les 157 passagers et membres d'équipage. Dans la foulée, la Chine, l'Indonésie, la Corée du Sud et la Mongolie ont décidé d'immobiliser tous les avions de ce type, de même que les compagnies Ethiopian Airlines, Cayman Airways et la sud-africaine Comair et Aerolineas Argentinas.

