Ce contenu a été publié le 8 juin 2010 16:54 08. juin 2010 - 16:54

Bombay - Un groupe immobilier indien a dévoilé un projet de construction à Bombay d'une tour dotée de 117 étages et mesurant 442 mètres pour un montant d'environ 440 millions de dollars. Elle est présentée comme devant être la plus haute tour entièrement résidentielle du monde.

Appelé "World One", le bâtiment devant abriter plus de 300 appartements sera conçu par le cabinet basé à New York Pei Cobb Freed and Partners, les célèbres architectes de la pyramide du Louvre à Paris. Il devrait être achevé d'ici 2014.

Le prix de base pour un appartement a été fixé à 1,85 million de francs tandis qu'un luxueux loft devrait coûter jusqu'à 12,2 millions de francs.

La plus haute tour du monde, la tour "Burj Khalifa" à Dubaï, mesure 828 mètres. Elle compte 200 étages, dont 49 occupés par des bureaux et plus de 1000 appartements.

