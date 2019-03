Mikaela Shiffrin s'est adjugé avec la manière le slalom de Spindleruv Mlyn samedi. En devançant Wendy Holdener (2e), l'Américaine a battu le record de victoires sur une saison.

Que Mikaela Shiffrin semble accumuler les records comme elle enfile des perles ou passe des piquets de slalom, cela n'a plus rien de surprenant. Mais celui que l'Américaine a ajouté à son palmarès samedi en République Tchèque mérite d'être relevé. Avec une quinzième victoire en Coupe du monde cette saison, elle vient tout simplement d'effacer Vreni Schneider des tablettes, qui en avait claqué quatorze il y a 30 ans. Pour changer.

Et pour ne pas trop bouleverser ses habitudes, Shiffrin avait déjà fait le plus dur après une première manche très pure. Tout le monde lui accusait déjà plus d'une seconde de retard en matinée. A l'exception de Wendy Holdener. En pointant à seulement 37 centièmes de la meilleure skieuse du monde, la Schwytzoise avait réalisé une très belle performance.

Holdener au niveau

Mais personne n'a jamais vraiment imaginé la skieuse d'Unteriberg sur la plus haute marche du podium. En raison peut-être de sa première place gâchée après une manche aux Mondiaux de Äre il y a quinze jours. Mais aussi à cause de cette incapacité à aller chercher une première victoire en slalom, après laquelle elle court depuis si longtemps.

Cela n'a pas manqué samedi. Et pourtant, il n'y a, cette fois, pas grand-chose à lui reprocher. A l'attaque sur le deuxième parcours, Holdener a fait ce qu'il fallait faire: mettre la pression sur son adversaire. Shiffrin ne l'a jamais ressentie, terminant avec une avance de 85 centièmes. Reste que Holdener a obtenu là son meilleur résultat de l'hiver en slalom, elle qui n'avait pas encore pris de 2e place, malgré six podiums.

Dans le camp suisse, le bilan est globalement favorable. Aline Danioth a pris une très bonne 13e place, alors que Elena Stoffel (14e) a signé le meilleur résultat de sa carrière.

