Ce contenu a été publié le 25 mai 2010 19:00 25. mai 2010 - 19:00

Berlin - Le chanteur Bono, du groupe irlandais U2, est sorti de l'hôpital munichois où il a été opéré d'urgence du dos suite à une "paralysie partielle" du bas de la jambe. Il doit reporter à 2011 la tournée du groupe prévue aux Etats-Unis.

Le chanteur de 50 ans a besoin d'au moins huit semaines de récupération. "Bono souffrait d'une compression sévère du nerf sciatique. Sur la base de l'IRM, j'ai réalisé qu'il y avait un déchirement sérieux du ligament et une hernie discale", a expliqué le docteur Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, en charge de la star.

"Cette chirurgie était le seul moyen pour une rémission totale et pour éviter d'autres paralysies. Bono va beaucoup mieux et a retrouvé toute sa motricité", selon M. Tonn.

Les promoteurs de la tournée de U2 baptisée "U2 360 degrés" ont confirmé sur le site du groupe que les 16 concerts prévus aux Etats-Unis, du 3 juin au 19 juillet, seront reportés à 2011.

Plus d'un million de billets avaient été vendus, selon l'agent du groupe, Paul McGuinness. "Notre plus grande - et je crois notre meilleure - tournée a été interrompue et nous sommes tous accablés", a-t-il ajouté.

En Suisse, U2 doit donner deux concerts les 11 et 12 septembre au stade du Letzigrund à Zurich. Il ne reste plus de billets pour ces spectacles.

