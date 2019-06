Donald Trump (à droite sur le cliché) doit rencontrer la première ministre britannique Theresa May lundi à Londres (archives).

L'ex-ministre britannique des affaires étrangères Boris Johnson ferait un "excellent" premier ministre pour succéder à Theresa May, a déclaré vendredi soir le président américain Donald Trump. L'ancien maire de Londres, âgé de 54 ans, est grand partisan du Brexit.

Interrogé par le tabloïd britannique The Sun au sujet des douze prétendants au poste de Theresa May, Donald Trump a jugé que "Boris ferait du très bon travail". "Je pense qu'il serait excellent", a-t-il insisté.

Le milliardaire républicain doit entamer lundi sa première visite d'Etat au Royaume-Uni, où il doit rencontrer Mme May mardi. Cette dernière doit démissionner le 7 juin après avoir échoué à mettre en oeuvre le Brexit.

Boris Johnson fait partie des candidats prêts à sortir de l'UE sans accord le 31 octobre. L'ancien maire de Londres a ainsi jugé à propos d'un "no deal" que "toute personne raisonnable doit garder cette éventualité sur la table" pour renégocier avec Bruxelles les conditions du divorce.

Nouvelles critiques contre May

N'hésitant pas à se mêler des affaires intérieures du Royaume-Uni, le président américain a aussi affirmé que plusieurs prétendants à la succession de Theresa May lui avaient demandé son soutien, sans révéler lesquels.

Il a également réitéré ses critiques sur la façon dont Theresa May a négocié le Brexit avec l'UE, estimant que les Européens "n'avaient rien eu à perdre", car la première ministre leur avait "laissé toutes les cartes" en main.

"J'ai dit à Theresa May qu'elle devait d'abord préparer ses munitions", a-t-il souligné. "Je pense que le Royaume-Uni a laissé à l'Union européenne toutes les cartes", a-t-il poursuivi. "Et il est très difficile de jouer lorsque l'une des parties a tout l'avantage".

Theresa May a conclu en novembre un accord de divorce avec l'UE, après 17 mois de négociations, mais celui-ci a été rejeté trois fois par le Parlement britannique, la contraignant à demander le report du Brexit, initialement prévu le 29 mars puis fixé au 31 octobre au plus tard, et à annoncer sa démission la semaine dernière.

