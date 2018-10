Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

28 octobre 2018

Les Boston Red Sox n'ont plus besoin que d'une victoire pour remporter les World Series, la finale de la MLB.

La franchise du Massachusetts s'est imposée 9-6 samedi sur le terrain des Los Angeles Dodgers. Elle mène trois victoires à une et peut empocher le neuvième titre de son histoire - qui serait le premier depuis 2013 -, en cas de succès dans le match no 5 dimanche, toujours à Los Angeles. Et en cas de défaite dimanche, il restera aux Red Sox deux matches à domicile, mardi et mercredi, pour décrocher le quatrième succès décisif dans cette série.

Au lendemain d'un incroyable match-marathon de 7h20' (18 manches au total), le plus long de l'histoire des World Series, les Red Sox sont passés par tous les états lors du match no 4. Ils ont été menés 4-0 après notamment un home-run de Yasiel Puig dans le 6e inning. Mais ils ont répliqué dès la manche suivante grâce à Mitch Moreland, auteur d'un home-run avec deux coéquipiers sur des bases, une action synonyme de trois points.

Les Red Sox, meilleure équipe de la saison régulière avec 108 victoires, ont égalisé dans le 8e inning avec un home-run de Steve Pearce (4-4). Ils ont définitivement écoeuré les Dodgers et leur public dans la 9e et dernière manche en inscrivant cinq points grâce à trois "hits", ou balles frappées.

