Ce contenu a été publié le 21 mai 2013 22:29 21. mai 2013 - 22:29

La Bourse de New York a terminé en hausse de 0,34% mardi après de nouvelles déclarations de responsables de la Réserve fédérale jugées rassurantes sur le soutien de la banque centrale à l'économie et aux marchés financiers. L'indice Dow Jones a gagné 52,30 points, à 15'387,58 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 2,87 points (+0,17%) à 1669,16 et le Nasdaq Composite a progressé de 5,69 points (+0,16%) à 3502,16.

Le Dow Jones et le S&P 500 enregistrent ainsi de nouveaux plus hauts de clôture après avoir inscrit en séance de nouveaux records absolus, à 15'434,50 pour le premier et 1674,93 pour le deuxième.

La prudence a néanmoins freiné la progression du marché à la veille de l'audition très attendue au Congrès de Ben Bernanke, le président de la Fed.

Propos rassurants

Alors que les investisseurs craignaient un retrait plus rapide que prévu des mesures d'assouplissement quantitatif ("quantitative easing" ou QE) de la Fed, un discours de William Dudley, le président de la Fed de New York, les a en partie rassurés mardi.

William Dudley a notamment expliqué être incapable de dire si la banque centrale allait réduire ou augmenter ses achats d'actifs sur les marchés, les perspectives économiques restant selon lui "incertaines".

De son côté, James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, a souligné la faiblesse de l'inflation, laissant entendre que l'évolution des prix ne risquait pas à court terme d'obliger la banque centrale à infléchir sa politique pour assurer la stabilité des prix.

