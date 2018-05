Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,55% mardi, heurté par le recul de l'euro à cause des turbulences politiques en Italie et sur fond de nouvelle agitation diplomatique en vue du possible sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 122,66 points à 22'358,43 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a abandonné 0,48% (-8,57 points) à 1761,85 points.

Au même moment, le dollar a fléchi à 109,00 yens, contre 109,60 yens lundi à la clôture. De son côté, l'euro est tombé à 126,80 yens contre 128,45 yens. Ces mouvements poussent les acteurs du marché à se débarrasser d'actions de sociétés nippones commerçant aux Etats-Unis ou en Europe.

