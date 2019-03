Le président Bouteflika transmettra le pouvoir à l'issue d'une élection dont la date sera définie "prochainement", a indiqué mardi à Moscou le chef de la diplomatie, Ramtane Lamamra. En Algérie, des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue.

"Abdelaziz Bouteflika a pris la décision de ne pas prendre part à cette élection et est entièrement prêt à transmettre le pouvoir de manière ouverte et transparente au président qui sera choisi via ce scrutin", a déclaré le ministre algérien à l'issue d'une rencontre avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

"L'élection présidentielle se tiendra dans de nouvelles conditions: pour la première fois dans l'histoire du pays, pourront y prendre part tous ceux qui le souhaitent", a poursuivi M. Lamamra. Le scrutin sera "pour la première fois surveillé par une commission électorale indépendante".

Au pouvoir depuis 20 ans, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, affaibli par les séquelles d'un AVC qui l'ont empêché depuis 2013 de s'adresser de vive voix aux Algériens, est confronté à une contestation inédite depuis plusieurs semaines. Il a renoncé la semaine dernière à briguer un 5e mandat.

Mais il a prolongé son mandat sine die en repoussant la présidentielle initialement prévue le 18 avril à une date ultérieure, après une Conférence nationale chargée de réformer le pays et d'élaborer une nouvelle Constitution.

Sergueï Lavrov a déclaré "soutenir" les plans de sortie de crise du gouvernement algérien. "Je suis convaincu que le peuple algérien résoudra de lui-même ses problèmes", a indiqué M. Lavrov, appelant "tous les autres pays" à "respecter strictement le principe de non ingérence dans les affaires internes d'un autre Etat".

Nouvelles manifestations

A Alger et dans d'autres villes, des milliers d'étudiants rejoints par des professionnels de la santé ont manifesté pour réclamer à nouveau le départ du président. Ces rassemblements coïncidaient avec le jour anniversaire de la fin de la guerre d'indépendance.

La presse privée algérienne était très sévère mardi avec la nouvelle lettre du président Bouteflika confirmant son intention de rester au pouvoir au-delà de la fin de son mandat. "C'est plus qu'un entêtement, c'est une irresponsabilité dangereuse", écrit l'éditorialiste du quotidien francophone Liberté.

Selon El Watan, autre quotidien francophone, le chef de l'Etat "tient à sa conférence" et "ne répond pas à la demande populaire concernant le départ du système". Même constat du quotidien arabophone El Khabar qui estime que "Bouteflika n'a pas répondu aux revendications du peuple" dans son message.

Neuer Inhalt Horizontal Line