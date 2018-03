Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 mars 2018 19:25 13. mars 2018 - 19:25

Le père de Neymar a assuré mardi que son fils avait "un avenir" au Paris Saint-Germain.

Une déclaration qui intervient alors que se sont multipliées les rumeurs de départ du joueur, actuellement en phase de rééducation au Brésil après son opération du pied droit.

"Neymar a déjà un avenir au PSG. Il a un présent au PSG", a déclaré Neymar Senior lors d'une conférence de presse à l'issue d'une visite de la fondation créée par sa famille à Praia Grande, près de São Paulo, en compagnie du président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi.

"Il est heureux, très motivé et enthousiaste pour revenir le plus vite possible", a affirmé M. Al-Khelaïfi, qui a rendu visite à Neymar lundi, dans sa villa luxueuse du joueur à Mangaratiba, station balnéaire à une centaine de kilomètres de Rio. "Il fait de son mieux pour revenir au plus tôt, nous espérons qu'il sera de retour pour jouer des matches de coupe et de championnat" cette saison, a-t-il ajouté.

Cette visite intervient après une série de rumeurs sur l'avenir de Neymar au PSG, affaibli par l'élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid. La presse espagnole a ainsi évoqué l'hypothèse d'un départ du Brésilien, joueur le plus cher de l'histoire, qui a coûté 222 millions d'euros au club parisien.

Neymar, 26 ans, s'est blessé le 25 février lors du choc contre l'Olympique de Marseille et a manqué le 8e de finale retour contre le Real le 6 mars, perdu 2-1. Début mars, il s'est fait opérer au Brésil du cinquième métatarsien, un os du pied droit, par le médecin de la Seleção Rodrigo Lasmar, qui a estimé son indisponibilité comprise entre "deux mois et demi et trois mois".

Le PSG et la Fédération brésilienne doivent toutefois faire un nouveau bilan à la mi-avril pour évaluer la date possible de retour à l'entraînement de la star. Mais son objectif est surtout de revenir en forme pour la Coupe du monde en Russie (14 juin - 15 juillet), où le Brésil sera le premier adversaire de la Suisse dans le groupe E, le dimanche 17 juin à Rostov.

Neuer Inhalt Horizontal Line