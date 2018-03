Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Neymar est sorti dimanche de l'hôpital Mater Dei de Belo Horizonte, a constaté la télévision Globonews au lendemain de son opération au pied.

Le Brésilien va maintenant pouvoir commencer sa rééducation pour tenter de revenir en pleine forme pour le Mondial, voire la fin de saison du PSG.

Le crack de 26 ans a quitté l'hôpital à bord d'un hélicoptère noir que des journalistes présents sur place ont vu décoller du toit. Il a rejoint l'aéroport, d'où il est reparti en jet privé, probablement vers Mangaratiba, station balnéaire à une centaine de kilomètres de Rio où il possède une villa de luxe dans un lotissement ultra-protégé.

Des images de la télévision Globonews ont montré le crack descendant de l'hélicoptère et marchant avec des béquilles sur la piste de l'aéroport, avant de monter dans son avion, en compagnie de sa mère, sa soeur et sa petite amie, l'actrice de telenovelas Bruna Marquezine.

Samedi, à l'issue de l'opération, le PSG et la fédération brésilienne ont publié un communiqué dans lequel ils expliquent qu'un premier bilan sera dressé "dans six semaines afin de préciser la date possible de reprise de l'entraînement".

Neymar a souffert une entorse de la cheville suivi d'une lésion à un os du pied droit, le cinquième métatarsien, dimanche dernier, lors de la victoire parisienne sur l'Olympique de Marseille (3-0).

