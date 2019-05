Neymar a fait les frais de son indiscipline.

Le sélectionneur Tite a retiré à l'attaquant du PSG le brassard de capitaine du Brésil pour le confier à l'expérimenté Dani Alves, à moins de trois semaines de la Copa América.

"La décision a été communiquée à Neymar par Tite samedi", a annoncé lundi soir la fédération brésilienne (CBF) dans un communiqué.

Le capitanat de la star du PSG avait été remis en cause lorsqu'il avait porté un coup à un spectateur après la finale de la Coupe de France perdue contre Rennes. Au moment d'annoncer il y a dix jours la liste des joueurs qui disputeront le tournoi continental à domicile du 14 juin au 7 juillet, Tite avait affirmé que son joueur avait "commis une faute", mais qu'il voulait "lui parler en tête à tête" avant de prendre sa décision finale sur le capitanat.

Neymar, 27 ans, s'était vu confier le brassard à l'issue d'un Mondial 2018 lors duquel il avait été moqué pour ses simulations en Russie, où le Brésil avait été éliminé en quarts de finale par la Belgique.

Samedi, l'arrivée de la star au centre d'entraînement où la Seleçao prépare la Copa América n'est pas passée inaperçue. Le no 10 de la Seleção était censé se présenter mardi, mais est arrivé trois jours plus tôt, non sans manquer jeudi dernier un entraînement du PSG, alors que l'entraîneur Thomas Tuchel a affirmé par la suite qu'il n'en avait pas été dispensé.

Fidèle à son style bling-bling, le joueur est arrivé à la Granja Comary de Teresopolis, près de Rio, à bord d'un hélicoptère noir qui portait ses initiales "NJR". C'est ce jour-là que Tite lui a communiqué de vive voix la nouvelle: il ne serait plus capitaine.

Le brassard revient logiquement à un autre Parisien: Dani Alves, 36 ans et 108 capes au compteur. Il le portera dès les matches amicaux de préparation à la Copa América, contre le Qatar, le 5 juin à Brasilia, et contre le Honduras, le 9 juin à Porto Alegre.

