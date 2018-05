Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 mai 2018 22:12 30. mai 2018 - 22:12

La star du Brésil Neymar va "de mieux en mieux chaque jour" après son opération au pied droit, a constaté son coéquipier Danilo, à deux semaines du coup d'envoi du Mondial-2018.

"Il va de mieux en mieux chaque jour, il est de plus en plus rapide, de plus en plus agile, c'est de plus en plus difficile de défendre sur lui", a déclaré le défenseur de Manchester City, depuis Londres où se prépare la Seleçao.

"Nous espérons que pour la Coupe du monde, il soit à 100% prêt, du moins le plus prêt possible, c'est très important pour nous", a-t-il poursuivi.

"Je marche toujours un peu sur ses pieds! (...) Il est tellement rapide, on ne sait pas s'il part de l'avant, en arrière, à gauche ou à droite. Donc, c'est normal de marcher sur son pied une ou deux fois", a rit Danilo.

Blessé au pied fin février lors d'une rencontre du Paris SG contre Marseille, "Ney" a retrouvé progressivement les terrains, même s'il n'a toujours pas rejoué en compétition.

Il a reconnu dimanche qu'il n'était "pas encore à 100%" mais "prêt à jouer".

Le Brésil doit participer à deux matches amicaux face à la Croatie le 3 juin à Liverpool, puis face à l'Autriche le 10 juin à Vienne, avant de s'envoler pour la Russie et commencer sa compétition contre la Suisse le 17 juin.

