La Haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet a lancé une nouvelle pique contre le Brésil lundi. Après sa passe d'armes avec Jair Bolsonaro, elle a dit à Genève que les "dommages des récentes semaines" en Amazonie pourraient ne jamais être connus.

Quelques jours après avoir déploré un "rétrécissement" démocratique depuis le début de l'année, la Chilienne s'est dite "profondément inquiète par l'accélération drastique de la déforestation en Amazonie". Alors que le président brésilien revendique son soutien à l'industrie agroalimentaire dans ces territoires, elle a alerté sur les "pires effets" ressentis par les populations autochtones.

"Le bilan total et les souffrances provoquées ces dernières semaines en Bolivie, au Paraguay et au Brésil pourraient ne jamais être connus", a-t-elle affirmé à l'ouverture de la session du Conseil des droits de l'homme. Et d'appeler les autorités de ces trois pays à des politiques environnementales durables.

"Ingérence" dénoncée

Après ses déclarations de la semaine dernière, Jair Bolsonaro avait d'abord dénoncé "l'ingérence" de la Haute commissaire "dans les affaires intérieures et la souveraineté" du Brésil, "dans la ligne" du président français Emmanuel Macron.

Il s'en était ensuite pris personnellement à Mme Bachelet en faisant l'apologie de la dictature chilienne pendant laquelle le père de l'ancienne présidente était décédé sous la torture. La Haute commissaire elle-même avait subi avec sa mère de mauvais traitements en prison.

Dans son discours lundi devant le Conseil, Mme Bachelet s'est dite aussi écoeurée par les violences contre les défenseurs des droits environnementaux. Notamment les attaques verbales contre la jeune activiste suédoise Greta Thunberg. Le réchauffement climatique constitue la plus grande menace pour les droits de l'homme jamais observée, a-t-elle estimé.

Au début du Conseil, une minute de silence a été marquée par les participants en hommage aux victimes de l'ouragan Dorian. L'ambassadeur des Bahamas a lui salué les "dons généreux" promis à son pays et le soutien international.

