Le détaillant généraliste en ligne Brack.ch étend son assortiment. Fort d'un partenariat avec le distributeur de produits coquins Amorana.ch, le détaillant en ligne proposera dans sa nouvelle vitrine "Désir, amour et contraception" les articles de son partenaire.

"Nous sommes excités et fiers que Brack ait décidé de pénétrer ce marché en notre compagnie", a indiqué jeudi Lukas Speiser, fondateur et directeur du Bluebox Shop qui exploite le site Amorana.ch, cité dans le communiqué. Amorana.ch commercialise quelque 700 sex-toys et autres accessoires.

Les deux partenaires n'ont pas évoqué les détails financiers de leur coopération.

