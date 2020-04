Breel Embolo tire un bilan provisoire positif de son transfert de Schalke au Borussia Mönchengladbach l'été dernier. L'international suisse a inscrit sept buts en Bundesliga cette saison.

L'attaquant bâlois avait marqué lors du dernier match de championnat en date, le 11 mars dernier contre Cologne (victoire 2-1). "Le football est pour l'instant une chose secondaire, a-t-il déclaré à Kicker. Mais c'est une bonne chose que l'équipe et moi-même avons pu garder un dernier bon souvenir avant l'arrêt des compétitions."

Celui qui a porté à 36 reprises le maillot suisse est satisfait de son choix de changer de club: "Ma santé s'est stabilisée, j'ai eu beaucoup de temps de jeu et j'ai pu retrouver ma confiance, se réjouit Embolo. Je me sens très bien au Borussia, où j'ai pu découvrir un superbe cadre et un magnifique club avec beaucoup de très bons joueurs, qui m'ont rapidement accueilli." Avec 22 matchs, 7 buts et 4 passes décisives, le Suisse présente un bilan comptable satisfaisant.

"Cela aurait pu être un peu mieux, considère-t-il toutefois. Il y a eu un ou deux matchs dans lesquels j'aurais pu apporter un peu plus. Mais au final, je suis assez content. Même si, bien sûr, je peux encore m'améliorer."

