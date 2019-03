Le gouvernement britannique a réalisé une percée dans ses négociations avec l'Union européenne concernant le Brexit. Londres a obtenu lundi "des changements légalement contraignants", a annoncé le vice-Premier ministre David Lidington devant le Parlement.

"Ce soir à Strasbourg, la Première ministre (Theresa May) a obtenu des changements légalement contraignants qui renforcent et améliorent l'accord de retrait et la déclaration politique", a dit M. Lidington. Il a ensuite appelé les députés britanniques à voter l'accord lorsqu'il leur sera représenté mardi.

Soulignant que les discussions se poursuivaient entre Mme May et les dirigeants européens réunis dans la ville alsacienne où se tient une session plénière du Parlement européen, il a promis aux députés britanniques la présentation de deux documents.

"Le premier confirme que l'UE ne pourra pas piéger le Royaume-Uni dans le filet de sécurité indéfiniment", a précisé le dirigeant britannique. Un dispositif prévoit en effet le maintien, en dernier recours, du Royaume-Uni dans une union douanière pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord.

En outre, "l'instrument commun reflète l'engagement du Royaume-Uni et de l'UE à travailler au remplacement du filet de sécurité avec des arrangements alternatifs d'ici décembre 2020".

"Le seul acccord"

M. Lidington a appelé les députés à voter en faveur de l'accord ainsi "amélioré", lorsqu'il leur sera présenté mardi. Et d'ajouter que "ce sera le seul accord sur la table".

"Demain vous aurez à faire un choix fondamental, voter pour cet accord amélioré ou plonger le pays dans une crise politique", a-t-il mis en garde. Mi-janvier, les élus britanniques avaient massivement rejeté l'accord conclu par Mme May fin novembre avec Bruxelles, la renvoyant à la table des négociations.

Theresa May est arrivée lundi soir à Strasbourg pour des discussions de dernière minute sur le Brexit. La première ministre britannique a été accueillie par le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, à la veille d'un vote crucial au Royaume-Uni.

Au bout des concessions

Les Européens estiment avoir été au bout des concessions qu'ils pouvaient faire au gouvernement britannique pour lui permettre de convaincre ses députés d'approuver le traité de retrait négocié entre Londres et le reste de l'UE. Les votes, décisifs, sont prévus cette semaine.

M. Barnier avait exposé vendredi soir dans une série de tweets les dernières propositions européennes. Il avait notamment souligné que l'UE était prête à donner une valeur "juridiquement contraignante" à des engagements déjà pris dans une lettre cosignée par les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne.

