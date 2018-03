Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 avril 2010 10:31 13. avril 2010 - 10:31

Lausanne - Iggy Pop and The Stooges, Archive, Jacques Dutronc, Diam's, Crosby Stills & Nash, Benjamin Biolay, M, Indochine et Alain Souchon se produiront au Paléo Festival du 20 au 25 juillet. Cette 35e édition invite aussi à la découverte des musiques d'Afrique australe.

Le festival, qui affiche régulièrement complet depuis plusieurs années, attend quelque 230'000 spectateurs en six jours sur la plaine de l'Asse. Plus de 170 concerts sont au menu, dans des styles variés: musiques électroniques avec Laurent Garnier, rock expérimental avec Beast et même punk avec Solange La Frange.

Comme chaque année, une large place est laissée à la chanson française avec Olivia Ruiz, Féfé, Renan Luce et Saez. Le hip hop sera représenté par NTM ou encore les Américains de N.E.R.D. Les billets seront mis en vente le mercredi 21 avril.

