Les Suissesses n'ont pas signé d'exploit à l'épée individuelle dans les Mondiaux de Budapest, une année après la médaille de bronze conquise en Chine par Laura Stähli.

Pauline Brunner et Noemi Moeschlin ont été éliminées dès le 1er tour du tableau final. La déception est grande pour la Neuchâteloise de 23 ans, 23e du classement mondial. La gauchère a été nettement dominée par la jeune Hongroise Eszter Muhari (16 ans), victorieuse 15-6 en 32e de finale.

Deuxième Suissesse ayant passé l'écueil des qualifications en Hongrie, Noemi Moeschlin (22 ans) a en revanche frôlé l'exploit face à l'expérimentée Sud-Coréenne Jung Hyojung (35 ans), no 12 mondial. La Zurichoise ne s'est inclinée que 15-14.

Pauline Brunner et Noemi Moeschlin tenteront de se racheter samedi (et éventuellement dimanche) lors de l'épreuve par équipes en compagnie de Laura Stähli et de la Valaisanne Angéline Favre, qui avaient été battues dès le 1er tour des qualifications. Un top 16 constituerait déjà une bonne performance pour ce quatuor.

