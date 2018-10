Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 octobre 2018 11:40 25. octobre 2018 - 11:40

Le groupe industriel Bucher a vu ses commandes et ses ventes bondir au cours des neuf premiers mois de l'exercice en cours. La demande est restée robuste, notamment dans le secteur agricole, malgré les tensions commerciales sino-américaines et la sécheresse.

Entre janvier et septembre, Bucher Industries a réalisé un chiffre d'affaires de 2,25 milliards de francs, en hausse de 16,2% sur un an. Ajustée des effets de change et d'acquisition, la croissance est ramenée à 12,8%, précise l'entreprise jeudi dans un communiqué. Les entrées de commandes ont progressé de 15,5% à 2,36 milliards.

Si les ventes du constructeur de Niederweningen correspondent peu ou prou aux attentes des analystes interrogés par AWP, le chiffre d'affaires en revanche est resté en deçà des projections les plus conservatrices.

Pour le reste de l'exercice, la direction du groupe s'attend à une dynamique de croissance "toujours positive, mais déclinante", et confirme ses objectifs annuels, à savoir une hausse du chiffre d'affaires et une amélioration du résultat net.

