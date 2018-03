Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

A la faveur d'un environnement de marché favorable, Bucher Industries a vu ses résultats bondir en 2017. Le fabricant zurichois de machines et véhicules a enregistré un bénéfice net de 168 millions de francs, en hausse de 41,6% sur un an.

La performance a été globalement satisfaisante, souligne mardi le groupe dans un communiqué. Les entrées de commandes ont progressé d'un cinquième, à 2,87 milliards de francs. Et le chiffre d'affaires a augmenté de 11%, pour atteindre 2,65 milliards.

Quant à la marge opérationnelle, elle a enregistré une hausse de 1,5 point, à 8,6%, grâce à l'amélioration des ventes et à l'optimisation des structures. L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) a gagné 21,1%, à 318 millions de francs, alors que le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a grimpé de plus d'un tiers (+33,7%) pour se fixer à 226 millions.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 18 avril le versement d'un dividende de 6,50 francs par action nominative, contre 5 francs en 2017. Concernant l'année en cours, la firme anticipe un chiffre d'affaires et un bénéfice net supérieurs à ceux réalisés en 2017.

