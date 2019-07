Forte de ce résultat, d'un carnet de commandes bien garni en début d'année et de la consolidation des acquisitions réalisées en 2018, la direction a bon espoir d'atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir des résultats en ligne avec ceux de l'année dernière (archives).

Bucher a bouclé le premier semestre 2019 sur des résultats globalement en ligne avec les attentes du marché. Malgré un essoufflement de la demande dans presque toutes les divisions, la direction du groupe industriel confirme ses ambitions pour l'ensemble de l'année.

Les entrées de commandes entre janvier et juin frôlent les 1,45 milliard de francs, en recul de 4,9% sur un an, a précisé le mardi constructeur de machines agricoles et de véhicules utilitaires zurichois.

Les ventes nettes en revanche ont progressé de 6,5% à 1,66 milliard de francs. Ajustée des effets de change, la croissance se monte à 9,2%. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) s'est enrobé de 3,1% à 155 millions, mais la marge correspondante s'est érodée de 30 points de base (pb) à 9,3%.

Le bénéfice net est ressorti à 122 millions de francs, soit 3,8% de mieux qu'au premier semestre 2018.

Dans l'ensemble, la copie présentée par Bucher est conforme aux prévisions des analystes sondés par AWP. Le bénéfice net dépasse légèrement les projections les plus optimistes.

Forte de ce résultat, d'un carnet de commandes bien garni en début d'année et de la consolidation des acquisitions réalisées en 2018, la direction a bon espoir d'atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir des résultats en ligne avec ceux de l'année dernière.

Neuer Inhalt Horizontal Line