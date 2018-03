Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

24. novembre 2009 - 12:56

Berne - Sur le papier, le budget 2010 de la Confédération boucle sur un déficit de 2,67 milliards de francs. Le Conseil des Etats n'a quasiment pas retouché les chiffres présentés par le gouvernement. La gauche a tiré la sonnette d'alarme face aux coupes drastiques prévues dès 2011.

Pour la première fois depuis des années, le budget retrouve les chiffres rouges, s'est désolé Philipp Stähelin (PDC/TG). Le trou dépassera certainement les 2,5 milliards de francs. Dans le meilleur des cas, si l'économie repart plus vite que prévu, il frôlera tout de même les 2 milliards, d'après lui.

Les recettes reculent en raison de la crise. Elles devraient atteindre 58,2 milliards. Les dépenses progressent pour approcher 60,9 milliards. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, a averti le ministre des finances Hans-Rudolf Merz. Dès 2011, il faudra procéder à des assainissements drastiques.

Anita Fetz (PS/BS) a fustigé cette politique financière "erronée". "Dès que la place financière a tiré ses marrons du feu, on reprend les vieilles habitudes". On prévoit de tailler à la hache dans la formation ou les infrastructures, tandis que les citoyens paient le prix fort de la crise avec des pics de chômage et des découverts dans leur caisse de pension.

La politique financière devrait être au service de la société et non l'inverse. En comparaison internationale, la Suisse se porte bien; elle devrait donc se montrer plus volontariste en matière d'investissements, selon Claude Hêche.

Pour Rolf Schweiger (PLR/ZG), en revanche, la situation en matière d'endettement doit justement pousser la Suisse à rester vigilante et à ne pas s'inspirer des autres pays. Quelque 120 milliards de dette, ce n'est pas rien, a renchéri Philipp Stähelin.

Le Conseil national se prononce dès lundi prochain. Il examinera aussi le deuxième supplément au budget 2009, qui prévoit une rallonge de 450 millions. Le Conseil des Etats l'a adopté par 36 voix sans opposition.

