Ce contenu a été publié le 19 mai 2018 20:09 19. mai 2018 - 20:09

Sébastien Buemi ne savait pas trop s'il devait se réjouir ou pas de sa 4e place à l'e-Prix de Berlin. Il attend avec impatience la prochaine épreuve à Zurich.

Votre sentiment après cette course?

"Le week-end aurait pu être mieux, mais il aurait aussi pu être pire. Une 4e place, c'est sûr que ce n'est pas vraiment ce que j'aimerais, mais on prend quand même des points. Je vais maintenant me concentrer sur la course à la maison dans quelques semaines."

Ce rendez-vous de Zurich, vous l'abordez comment?

"Je me réjouis vraiment, c'est assez incroyable de pouvoir courir en Suisse, je ne me l'étais jamais imaginé. Cela va être magnifique."

Après Jean-Eric Vergne à Paris et Daniel Abt ici à Berlin, ce sera votre tour de gagner à domicile?

"Ce serait fantastique de pouvoir gagner à Zurich. Maintenant, quand on voit le manque de performance par rapport aux Audi aujourd'hui, c'est dur de se projeter comme ça, mais on va faire le maximum, et qui sait?"

