Ce contenu a été publié le 8 octobre 2018 19:11 08. octobre 2018 - 19:11

Vladimir Petkovic doit déplorer deux forfaits de dernière minute pour les rencontres en Belgique et en Islande. Roman Bürki et Breel Embolo ont, en effet, renoncé.

Le gardien du Borussia Dortmund souffre d'une douleur à l'aine. Après avoir participé au clinic donné à des juniors lundi au GC Campus, le Bernois a repris le chemin de l'Allemagne pour se soigner. Il sera remplacé dans la liste des vingt-trois par David von Ballmoos. Agé de 23 ans, le portier des Young Boys intègre pour la première fois la sélection.

Roman Bürki avait déjà déclaré forfait pour les matches de septembre contre l'Islande et l'Angleterre. Deux matches que Yann Sommer avait disputés dans leur intégralité. Il est peut-être possible que Vladimir Petkovic décide cette fois de lancer pour le second match, celui de Reykjavik lundi, Yvon Mvogo qui joue cette saison la Ligue Europa avec le RB Leipzig.

Breel Embolo est quant à lui touché à l'épaule. Le Bâlois du Schalke 04 s'est blessé la semaine dernière en Ligue des Champions à Moscou contre le Lokomotiv. Il sera remplacé par Renato Steffen, déjà buteur à deux reprises cette saison en Bundesliga sous les couleurs du VfL Wolfsburg. Sa dernière apparition en équipe A remonte au 13 novembre 2016 à Lucerne où il avait disputé les dix dernières minutes de la rencontre gagnée 3-0 contre les Féroé.

