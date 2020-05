Augsbourg sera privé de son nouveau coach Heiko Herrlich pour la reprise de la Bundesliga samedi face à Wolfsburg. Le technicien a violé la réglementation sur l'isolement.

Herrlich regrette d'avoir fait des courses pendant la mise en quarantaine de son équipe à l'hôtel, violant ainsi les règles strictes mises en place par la Ligue allemande (DFL). "J'ai fait une erreur en quittant l'hôtel. Même si j'ai respecté toutes les mesures d'hygiène, que ce soit en quittant l'hôtel ou ailleurs, je ne peux pas revenir en arrière", explique-t-il dans un communiqué.

"Dans cette situation, je n'ai pas été à la hauteur de mon rôle de modèle envers mon équipe et le public", poursuit le coach des internationaux suisses et Stephan Lichtsteiner et Ruben Vargas, qui ne sera pas non plus en charge de son équipe vendredi à l'entraînement.

En raison de cette faute, il ne sera pas chargé de l'entraînement de vendredi et n'entraînera pas non plus l'équipe lors du match contre Wolfsburg samedi, a expliqué l'entraîneur des deux joueurs suisses Stephan Lichtsteiner et Ruben Vargas. "Heiko Herrlich pourra reprendre son poste après deux tests négatifs" auxquels il se soumettra ces prochains jours, souligne encore le communiqué.

