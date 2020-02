Le Bayern Munich s'est installé en tête de la Bundesliga grâce à son succès 3-1 à Mayence. Les Bavarois ont profité du nul à domicile du RB Leipzig face à Borussia Mönchengladbach (2-2).

Les tenants du titre ont vite fait la différence par Lewandowski (8e), Müller (14e) et Thiago Alcantara (26e). Ils ont ensuite géré leur avance sans trembler. Le Bayern compte un point d'avance sur Leipzig.

Précédent leader, Leipzig a évité de peu la défaite. Mené de deux longueurs au repos après des buts de Plea et Hofmann, les hommes de Nagelsmann ont répliqué par Schick (50e) et Nkunku (89e), sur une frappe terrible sur laquelle Yann Sommer, auteur de plusieurs parades auparavant, ne pouvait rien. "Gladbach", avec aussi Elvedi, Zakaria et Embolo (dès la 63e) a payé cher le fait de jouer à dix depuis l'heure de jeu et l'expulsion stupide de Plea.

Borussia Dortmund carbure au super depuis la reprise. L'équipe de Lucien Favre, avec Roman Bürki et Manuel Akanji, s'est largement imposée 5-0 contre l'Union Berlin d'Urs Fischer dans un derby d'entraîneurs suisses.

La sensation Erling Haaland a ajouté deux nouveaux buts (18e/76e) aux cinq déjà inscrits pour le BVB depuis son arrivée! Le Norvégien constitue vraiment une nouvelle arme fatale pour son équipe, dont les autres réussites ont été signées par Sancho (13e), Reus (68e/pen) et Witsel (70e). Dortmund, qui est à trois points du leader, vient de marquer cinq buts lors de chacun de ses trois derniers matches...

Le Suisse Ruben Vargas a donné la victoire à Augsburg en inscrivant le 2-1 final contre Werder Brême à la 82e. Il n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 1er septembre et un doublé alors réussi contre... Werder Brême.

