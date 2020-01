Borussia Dortmund a enchaîné un deuxième succès et Erling Haaland, double buteur, un deuxième festival, en ouverture de la 19e journée de Bundesliga!

L'équipe de Lucien Favre, avec Roman Burki et Manuel Akanji, s'est imposée 5-1 contre Cologne, revenant ainsi à hauteur de Bayern Munich (2e) au classement, à quatre points de Leipzig. Le Rekordmeister reçoit Schalke samedi tandis que le leader ira chez Eintracht Francfort.

En dépit de ses débuts complètement fous de la semaine passée face à Augsbourg (il avait signé un triplé), Erling Haaland n'avait là non plus pas été titularisé par Favre. Ce qui n'a une fois de plus pas empêché le prodige norvégien (19 ans) de marquer un but à la 78e, soit 13 minutes après son entrée en jeu, puis un autre à la 87e...

