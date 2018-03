Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 septembre 2014 20:29 13. septembre 2014 - 20:29

Tant le Bayern Munich que Borussia Dortmund ont gagné à domicile lors de la 3e journée de Bundesliga. Les Bavarois ont battu Stuttgart 2-0, alors que le Borussia a dominé Fribourg 3-1.

Xherdan Shaqiri a assisté du banc au succès logique mais pas enthousiasmant des champions en titre, qui ne carburent pas encore à plein régime. Götze a ouvert le score à la 27e, mais il a fallu attendre la 85e pour que le Bayern se mette à l'abri par Ribéry, qui avait remplacé Götze à la 68e.

La victoire de Dortmund a été plus convaincante avec un 3-1 infligé à Roman Bürki et ses coéquipiers. Le gardien suisse s'est montré impuissant sur les buts inscrits par Ramos (34e), Kagawa (41e) et Aubameyang (78e), les visiteurs sauvant l'honneur dans les arrêts de jeu. Admir Mehmedi est sorti peu avant le repos: la Suisse avait été touché dans un choc peu avant.

Le Wolfsburg de Diego Benaglio et Ricardo Rodriguez a arraché le nul 1-1 à Hoffenheim grâce à l'égalisation d'Olic en fin de rencontre. Steven Zuber est entré à la 83e pour l'équipe locale.

Lucien Favre peut avoir le sourire: son Borussia Mönchengladbach, avec Yann Sommer et Granit Xhaka, a obtenu une belle victoire devant son public contre Schalke 04 (4-1). Hahn (2), Kruse et Raffael ont marqué.

Neuer Inhalt Horizontal Line