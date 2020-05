La Bundesliga a décidé de rendre hommage ce week-end aux victimes du coronavirus. Une minute de silence sera ainsi observée dans tous les stades.

Mieux loti que ses voisins italien, français ou britannique, le pays déplore tout de même plus de 8000 morts. Et l'épidémie continue de tuer. Les autorités politiques ont néanmoins autorisé depuis la semaine dernière une reprise du championnat, à huis clos et avec des mesures sanitaires draconiennes, ce qu'aucun grand pays n'a encore fait jusqu'à présent.

La reprise s'est bien passé mais, dans la semaine, la Ligue allemande (DFL) a entendu les critiques sur l'absence d'hommage aux victimes. "Le football professionnel allemand voudrait exprimer sa compassion lors des deux prochaines journées de championnat", a fait savoir le président de la Ligue, Christian Seifert, qui a annoncé que toutes les équipes porteraient un brassard de deuil et observeraient un instant de recueillement avant les coups d'envoi.

Testés deux fois par semaine pour le coronavirus, joueurs et membres de l'encadrement resteront soumis aux mesures de protection jusqu'à la fin de la saison au moins. Et si tout va bien, si aucune contamination massive n'oblige à interrompre de nouveau le championnat, la Ligue compte faire disputer les 8 journées restantes avant fin juin.

