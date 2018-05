Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Dans un contexte difficile, Burckhardt Compression a vu son bénéfice net reculer sur l'exercice 2017/2018, clos fin mars. Les ventes du fabricant zurichois de compresseurs à pistons se sont néanmoins étoffées de 6,6% à 594,6 millions de francs.

Le bénéfice net après minoritaires s'est inscrit en baisse de 6,7% à 28,8 millions de francs, indique mardi le groupe sis à Winterthour dans un communiqué. Les entrées de commandes ont par contre bondi de 10,6% à 525,2 millions.

Au plan opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a chuté de 12,7% à 41,7 millions de francs. La marge afférente a baissé de 1,6 point de pourcentage à 7%. En cause, des charges uniques et le fort renchérissement des matières premières, en particulier en Chine.

Pour l'exercice en cours, le groupe zurichois table sur des ventes stables et des bénéfices en légère progression. Le conseil d'administration proposera un dividende en baisse d'un franc à 6 francs.

