Fribourg met en place la première étape de la cadence au quart d'heure dans l'agglomération du chef-lieu cantonal. Quatre trains s'arrêteront ainsi déjà à Givisiez à partir du 15 décembre, avec l'entrée en vigueur du nouvel horaire 2020.

La cadence à 15 minutes dans l'entier du périmètre de l'agglomération devrait être effective dès 2024, a indiqué lundi à Fribourg le conseiller d'Etat Jean-François Steiert, en charge de l'aménagement et des constructions (DAEC). Le magistrat socialiste a rappelé le lien entre offre ferroviaire et aménagement du territoire.

"L'objectif du canton est de concentrer de la population dans des endroits qui favorisent l'essor du rail", a expliqué Jean-François Steiert. Il s'agit de pouvoir négocier suffisamment en amont dans le temps avec l'administration fédérale et intégrer les décisions des Chambres fédérales en matière de crédits.

Se libérer des horaires

"Le passage à la cadence 15 minutes permet aux usagers de se libérer de devoir consulter un horaire", a souligné le conseiller d'Etat. "D'où l'importance de la première étape", notamment pour une ville de la taille de Fribourg, ce type d'offre étant réservé jusque-là à de plus grandes agglomérations.

Les arrêts au quart d'heure à Givisiez concernent la ligne entre Fribourg et Yverdon-les-Bains (VD). La nouvelle offre implique le déplacement de la halte ferroviaire, dont la construction est en cours. Avry-Matran et Schmitten devraient être également reliés au chef-lieu cantonal toutes les 15 minutes.

Fribourg profitera encore d'une autre nouveauté l'an prochain avec pour le sud du canton l'introduction de la cadence 30 minutes intégrale sur la ligne entre Palézieux (VD) et Bulle. Ici, l'offre nécessite le déplacement et la modernisation de la gare de Châtel-St-Denis, transformée en "hub" de mobilité.

Ligne prolongée

Le canton va continuer à développer son offre de transports publics. L'horaire 2023 verra ainsi le prolongement du RegioExpress (RE) Fribourg- Bulle jusqu'à Broc-Fabrique, suite à la mise à voie normale du tronçon entre le chef-lieu gruérien et Broc-Fabrique, et l'introduction de la cadence 30 minutes entre Bulle et Gruyères.

De nouvelles haltes seront par ailleurs érigées à Avry-Matran, pour l'horaire 2023, ainsi qu'à Agy. Une période de consultation du projet d'horaire 2020 est prévue à destination de la population entre le 29 mai et le 16 juin.

