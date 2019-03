Un cambrioleur a ligoté et blessé sérieusement le propriétaire d'une maison et sa belle-fille, mercredi en plein jour à Gretzenbach (AG). Le retraité a pu se défaire de ses liens et alerter la police. L'opération des policiers a permis d'arrêter le malfaiteur.

Les faits sont survenus à la mi-journée, indique la police argovienne. Le cambrioleur, un Roumain âgé de 34 ans, a sonné au domicile du retraité. Lorsque le propriétaire a ouvert la porte, le criminel est entré violemment dans la maison et a ligoté ce dernier.

Plus tard, il a aussi ligoté la belle-fille du retraité venue rendre visite à son beau-père. Le cambrioleur a blessé ses deux victimes. Durant le cambriolage, le retraité est toutefois parvenu à se défaire de ses liens et à alerter la police.

Les forces d'intervention ont rapidement cerné la maison. Le cambrioleur a alors tenté de quitter les lieux et de s'enfuir avec son butin. Il a été arrêté.

