Pour la Journée internationale de la femme, Campax lance officiellement sa pétition "Bloody Unfair-Baissons la taxe tampons". La TVA sur les produits d'hygiène féminine est spécifiquement ciblée.

En Suisse, le taux de TVA est de 2,5% sur les produits de consommation courante comme le pain, l'eau et le Viagra, indique vendredi Campax. Mais les produits d'hygiène féminine comme les tampons et les protège-slips n'en font pas partie et sont frappés d'un taux de TVA de 7.7%, ce que l'organisation dénonce comme une "taxe rose".

Campax juge cette taxe comme une discrimination à l'égard des femmes. Avec sa pétition "Bloody Unfair", l'association souhaite que le Parlement suisse s'unisse derrière la motion de Jacques-André Maire, conseiller national (PS/NE). Le député souhaite réduire la TVA sur les articles d'hygiène féminine.

En février, le Conseil fédéral avait reçu favorablement sa motion. Mais, celle-ci doit encore passer l'épreuve du Parlement et convaincre les partis bourgeois, plutôt défavorables à cette baisse.

Plusieurs pays ont supprimé la taxe rose

Dans d'autres pays, la taxe rose a été supprimée à l'instar du Kenya, de l'Australie, de l'Irlande, du Canada ou du Pakistan. Quant aux pays européens, l'UE leur permet d'introduire un taux réduit voire nul.

Campax a également décidé de prendre des mesures supplémentaires et mènera une enquête pour savoir quels sont les produits surtaxés qui nécessitent le plus une diminution pour améliorer le quotidien des femmes.

