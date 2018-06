Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

15 juin 2018 - 16:25

Cette image montre la différence entre le régulateur de pression allemand et le régulateur de pression suisse.

Camping Gaz (Suisse) SA rappelle deux modèles de barbecues à gaz. Ils présentent un risque d’incendie. Les régulateurs de pression non conformes seront remplacés gratuitement.

Certains barbecues à gaz "Campingaz 3 Series Classic L Plus" et "Campingaz 3 Series Classic L Plus" sont équipés d'un régulateur de pression allemand qui n’est pas compatible avec les bonbonnes de gaz suisses, car il ne peut pas être raccordé de manière étanche. Du gaz peut par conséquent s'échapper, créant un risque d’incendie.

Les appareils qui sont équipés d’un régulateur de pression suisse ne présentent pas de risque de sécurité.

Les appareils concernés ont été vendus, entre autres, dans des filiales Jumbo. Ils ne doivent pas être utilisés avant échange du régulateur. Les clients concernés sont priés de contacter Camping Gaz (Suisse).

