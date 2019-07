Tenant du titre, le Cameroun a été décoiffé de sa couronne dès les 8es de finale de la CAN 2019.

Les Lions indomptables ont subi la loi du Nigeria 3-2 à Alexandrie, alors qu'ils menaient au score à la pause.

Les Super Eagles sont revenus du vestiaire avec de meilleures intentions et, surtout, bien plus d'efficacité. Ils ont finalement fait la différence par Odion Ighalo (qui évolue en Chine) à la 63e et par leur joueur d'Arsenal Alex Iwobi à la 66e. Un double coup porté sur la tête de Camerounais qui n'ont pas réussi à s'en remettre.

Le Nigeria, dirigé par l'ancien coach de Young Boys Gernot Rohr, affronteront en quart de finale le vainqueur de la deuxième rencontre au programme de samedi, entre l'Egypte, portée par tout un peuple, et l'Afrique du Sud. Les Super Eagles courent après un sacre depuis 2013.

