Alors que l'affaire a tourné au vinaigre samedi pour l'Egypte pays hôte (1-0 contre l'Afrique du Sud) et le Cameroun tenant du titre (3-2 contre le Nigeria), le rêve de Madagascar se prolonge.

Les Zébus se sont qualifiés pour les quarts de finale de la CAN aux tirs au but contre la RD Congo (2-2 4-2).

A Alexandrie, les Malgaches ont bien failli voir leur folle aventure prendre fin alors qu'ils menaient 2-1 à la 90e. Mais le Congolais Chancel Mbemba a égalisé de la tête au bout du temps additionnel et envoyé les Léopards en prolongation. Les Zébus ont cependant parfaitement assuré dans l'exercice des tirs au but tandis que deux des cadres de la RDC, Marcel Tisserand et Yannick Bolasie, ont échoué.

Pour le premier quart de leur histoire, les Malgaches affronteront le Ghana ou la Tunisie.

