Paris a battu jeudi son record historique de chaleur qui datait de plus de 70 ans, avec 41°C déjà mesurés en début d'après-midi.

La deuxième canicule de l'été qui accable des millions d'habitants en Europe occidentale pulvérise les records les uns après les autres avec la barre des 42°C franchie jeudi à Paris, au paroxysme de cet épisode. Un rafraîchissement est prévu en fin de semaine.

Comme attendu, le record historique de chaleur qui datait de plus de 70 ans dans la capitale française est tombé avec 42,6°C, enregistrés en milieu d'après-midi: depuis le début des mesures en 1873, Paris n'avait dépassé les 40°C qu'une seule fois, le 28 juillet 1947, avec 40,4°C.

Dans la foulée, les records de chaleur sont également tombés aux Pays-Bas avec 40,4°C; en Belgique avec 40,6°C et en Allemagne avec 41,5°C. "Et ce n'est pas fini!" a tweeté un prévisionniste de l'Institut royal météorologique (IRM) de Belgique, David Dehenauw.

La chaleur est telle sur cette partie de l'Europe que la société des trains à grande vitesse Thalys, qui dessert plusieurs grandes villes du Nord, a suspendu toutes ses ventes de billets sur toutes ses lignes jusqu'à vendredi, à cause de problèmes sur les infrastructures.

Une première en Allemagne

Pour l'Allemagne, placée en alerte canicule, passer le seuil des 42°C est une première; la centrale nucléaire de Grohnde, en Basse-Saxe (ouest), sera provisoirement mise à l'arrêt vendredi jusqu'à dimanche, l'eau de la rivière Weser servant à rafraîchir le réacteur risquant d'atteindre le seuil critique de 26°C.

La police des Pays-Bas, dans le centre du pays, espère même arracher une trêve aux voleurs et criminels: elle a lancé un appel sur Facebook pour demander aux gens de rester "tranquilles". "C'est très rude de travailler avec ce temps", justifie-t-elle.

Deux hommes enfermés dans un conteneur rempli de cocaïne, sur le port d'Anvers, en Belgique, ont carrément appelé la police pour qu'elle vienne les délivrer.

Ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier et à s'intensifier sous l'effet du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines. Au cours des 2000 dernières années, les températures mondiales n'avaient jamais augmenté aussi rapidement que maintenant, selon des données publiées mercredi dans deux études distinctes dans les revues Nature et Nature Geoscience.

Nuit la plus chaude en France

La nuit de mercredi à jeudi avait été "très probablement" la plus chaude jamais mesurée en France avec une température minimale moyenne de 21,4°C, devant les 21,3°C du 14 août 2003, selon Météo-France. Le rafraîchissement est cependant promis à partir de vendredi, accompagné d'orages.

Au moins quatre personnes sont décédées dans des lacs ou rivières - mais le lien avec les fortes chaleurs n'est pas encore démontré.

Le Royaume-Uni a atteint la température maximum jamais enregistrée en juillet, en début d'après-midi, avec 36,9° à Heathrow, selon l'office météo. Le thermomètre a grimpé jusque 38,1° à Cambridge. Les fortes chaleurs ont aussi provoqué des perturbations dans le trafic ferroviaire, avec des ralentissements de trains.

La police recherchait trois personnes portées disparues après s'être baignées dans la Tamise.

Baisse amorcée en Espagne

En Autriche, un enfant de trois ans est mort de déshydratation dans le sud du pays mercredi: il avait été découvert inconscient lundi dans une voiture en plein soleil, où il était monté et s'était endormi à l'insu de ses grands-parents.

L'Italie est également touchée et les autorités ont élevé mercredi l'alerte au niveau 3 ("bulletin rouge") dans cinq villes (Bolzano, Brescia, Florence, Pérouse et Turin). Le Luxembourg et une partie de la Suisse sont aussi touchés par cet épisode de canicule.

En Espagne, les températures ont commencé à descendre à des valeurs normales pour la saison estivale, avec seulement six des 50 provinces du pays toujours en alerte orange, selon le service météorologique national.

Les températures les plus élevées sont attendues dans le nord-est où elles pourraient atteindre les 41°C à Saragosse. Cette zone est également placée en alerte aux orages violents.

