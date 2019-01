Capela égale son record en carrière

Quel match incroyable à Oakland! Harden a donné la victoire à Houston 135-134 à une seconde de la fin de la prolongation contre Golden State, dans un match où Capela a égalé son record en carrière.

Encore survolté avec une carte finale de 44 points, 10 rebonds et 15 assists, Harden a été phénoménal lorsqu'il est parvenu à claquer ce dernier tir à trois points, malgré deux défenseurs sur lui et en étant partiellement déséquilibré. De quoi offrir une 6e victoire consécutive aux Rockets et un deuxième succès en deux matchs contre les Warriors cette saison.

Menés de 17 points à la pause (70-53), Houston semblait pourtant largué. Mais un troisième quart-temps rondement mené a permis aux coéquipiers de Clint Capela de recoller et d'offrir un dernier quart haletant.

Celui-ci a vu les Rockets dans la position du chasseur. Mais ils ont dû attendre la dernière minute pour enfin revenir à la hauteur des Warriors. Deux points et un lancer-franc de Capela, puis - déjà - un superbe tir à trois points de Harden ont permis d'égaliser à 119-119 et de mener les deux équipes en prolongation, avec le final que l'on sait.

Concernant le Genevois, il a confirmé sa grosse forme, en signant encore un double-double. Capela a inscrit 29 points (dont un très sûr 5/5 au lancer-franc), égalisant du même coup son meilleur score en carrière, mais il a également été intraitable dans la raquette. Il a pris 21 rebonds, dont 9 offensifs.

