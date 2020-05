Brillant avec Houston (13,9 points, 13,8 rebonds et 1,8 contre en moyenne cette saison), Clint Capela a pourtant été échangé à Atlanta début février. "Je n'en veux pas aux Rockets", lâche le Genevois.

"Au début de la saison, on ne progressait pas. Il y avait une forte pression, parce que c'est maintenant qu'il faut gagner. Donc les dirigeants des Rockets ont essayé de faire quelque chose pour retourner la situation", souligne le Genevois qui, blessé au pied et ensuite stoppé par la pandémie de COVID-19, n'a pas encore pu porter le maillot des Hawks.

"J'étais un monstre", lâche-t-il en référence à son remarquable mois de novembre (cinq matches de suite avec au moins 20 rebonds). "Mais les résultats n'étaient pas assez constants. On n'avançait plus. Cela devenait plus dur de dominer. Je sentais que j'avais atteint le plafond", poursuit-il dans un entretien accordé à Keystone-ATS.

"Avec Atlanta, j'ai l'opportunité de montrer davantage, surtout que je serai en forme. L'équipe est jeune et pleine d'énergie, je pense qu'il y a un bel avenir. A Houston, il manquait un peu d'énergie. Mais je n'en veux pas aux Rockets, ils ont réfléchi à un moyen de changer les choses. Ce sera peut-être bénéfique pour les deux", souligne-t-il.

"Je me sens bien"

L'intérieur genevois n'a jusqu'ici passé qu'une seule semaine, en mars, à Atlanta. Le temps d'acheter une spacieuse maison de trois étages. "Je n'ai pas encore emménagé, mais au moins j'ai un endroit à moi", confie Clint Capela, qui se prépare en solo alors que la NBA est en stand-by mais que certaines équipes ont repris le chemin des centres d'entraînement.

"Je me sens bien, assure-t-il. Je fais des sauts, des sprints, mais pas encore d'exercices avec le ballon. Si la saison reprend, ce sera au club de dire s'il veut que je rejoue. Rien n'est clair aujourd'hui. Il faut attendre, mais on sent que les équipes qui jouent les play-off sont plus motivées à revenir."

Le Genevois ne milite pas non plus pour un retour sur les parquets, alors que le sondage - confidentiel - effectué par l'association des joueurs montre une préférence pour un arrêt définitif de la saison. "Un joueur positif mettrait en danger tout le monde, c'est pour ça que je ne suis pas très favorable au retour, explique-t-il. Je pense moins aux risques pour nous que pour les gens autour de nous. La sécurité avant tout."

Une pause Instagram

Comment vit-il cette situation de crise? "Je suis revenu à Houston le 19 mars. J'ai demandé aux Hawks si je pouvais passer mon confinement là-bas, ils ont dit oui. Là, ça fait quelque temps qu'on peut de nouveau sortir. Ca fait du bien, je n'en pouvais plus. Pendant cette période, je n'ai vu que ma copine et deux amis proches."

Capela a également profité de cette pause forcée pour prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, Instagram en tête. "J'ai désactivé mon compte histoire d'avoir les yeux ailleurs, précise-t-il. Je trouvais qu'il y avait un peu trop d'agitation. J'avais le sentiment que certains forçaient trop et je ne souhaitais pas tomber dans cette obsession. En fait, avec Instagram, tu as trop accès au monde entier et je ne voulais pas de cette tentation. C'est bien de ne pas être dépendant, j'en avais marre alors je me suis dit +stop+. Je sais que James (réd: Harden) a coupé aussi."

