Le festival Caribana se tiendra du 5 au 9 juin à Crans-près-Céligny (VD). Au programme de cette édition: un french day le 5 juin avec Patrick Bruel, le duo Aliose et l'Yverdonnois Fabian Tharin.

Ce sera l'unique date en Suisse du chanteur français Patrick Bruel, se réjouissent les organisateurs. Sur cette même scène du lac, le duo romand Aliose, nominé aux Victoires de la Musique, présentera ses titres mêlant mélancolie et espoir.

Le lendemain, Eluveitie fera vibrer les festivaliers avec son métal alors que la scène du lac verra défiler trois artistes: Ecca Vandal, Mat Bastard et The Last Moan.

Années 80

Jeudi 7 juin, Simple Minds sera de la partie pour présenter son nouvel album. Le groupe des années 80 revient à Crans-près-Céligny quatorze ans après son premier passage. Passenger se produira également, ainsi qu'All Them Witches et The Gardener & The Tree.

Le festival vaudois accueillera encore Petit Biscuit, Skin, The Script, Protoje & The Indiggnation ainsi que la fraîchement sacrée "Best Act Romandie", la rappeuse Danitsa.

Caribana Festival accueille en moyenne 35'000 spectateurs sur cinq jours et plus de 45 artistes par édition. Son budget est d'environ 2 millions de francs.

www.caribana.ch

