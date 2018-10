Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La Fondation Caritas a lancé dimanche à Rome un pèlerinage symbolique d'"un million de kilomètres" à travers le monde avec des migrants et des réfugiés. L'objectif de cette marche est de "partager le voyage" et changer les regards.

Dans la matinée, plusieurs dizaines de personnes ont parcouru deux kilomètres entre l'église Santa Maria in Trastevere et la place Saint-Pierre à Rome, derrière le cardinal philippin Luis Antonio Tagle, président de la Caritas internationale.

Des initiatives similaires ont déjà eu lieu au Chili, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, et d'autres sont en cours d'organisation.

"Tous égaux"

"La marche d'aujourd'hui veut démontrer qu'au final nous sommes tous égaux (...), la solidarité et la fraternité sont des choses que l'on peut vivre au quotidien et que cela ne sert à rien d'avoir peur", a expliqué à l'AFP Sara, une étudiante italienne.

"Nous sommes ici pour tout le monde, pas seulement pour moi, mais pour tous les gens derrière moi", a témoigné Beauty Wago, une Nigériane débarquée il y a deux ans sur l'île italienne de Lampedusa.

"Beaucoup ont peur quand ils entendent le mot migration. Mais avez-vous rencontré un migrant (...) ? Avez-vous regardé un migrant dans les yeux ? Alors il ne s'agit plus d'un concept et (...) on se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment étrangers", a assuré le cardinal Tagle.

Les participants sont arrivés sur la place Saint-Pierre à l'heure de la prière de l'angélus avec des milliers de fidèles et le pape François, qui a salué leur initiative. "Vous avez effectué un court pèlerinage dans Rome pour exprimer le désir de marcher ensemble afin de mieux se connaître. J'encourage cette initiative de partager le chemin (...), qui peut transformer notre rapport avec les migrants", a déclaré le Saint-Père à la fin de la prière.

