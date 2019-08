Le brasseur danois Carlsberg a annoncé jeudi avoir amélioré son bénéfice net de 25% au premier semestre sur un an, porté par une hausse des prix et une progression de ses ventes, faisant bondir le titre à la Bourse.

A la Bourse de Copenhague, vers 10h40 (08H40 GMT), le titre était en hausse de 5% dans un marché en progression de 0,95%.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe affiche un bénéfice de 3 milliards de couronnes (437 millions de francs), tandis que son chiffre d'affaires semestriel progresse de 6,5% à 32,99 milliards.

"Nous avons obtenu de bons résultats pour les six premiers mois de l'année, avec un bon développement du chiffre d'affaires, une forte amélioration des marges et une trésorerie toujours solide", s'est félicité le directeur général du groupe, Cees't Hart, cité dans le rapport.

Sur la période janvier-juin, le groupe a enregistré une marge opérationnelle (Ebitda) de 22,2%, contre 20,9% un an plus tôt.

Le nombre de produits Carlsberg vendus a augmenté de 3,7% en volume, à 68,1 millions d'hectolitres.

A eux seuls, les volumes de bières ont augmenté de 2,1% à 56,9 millions d'hectolitres, "grâce à l'importante croissance en Asie", a relevé le groupe, qui a également profité d'une hausse des prix sur l'ensemble de ses marchés et une progression de ses ventes de produits haut de gamme pour améliorer ses résultats.

Carlsberg poursuit sa stratégie lancée en 2015 et se concentre sur ses produits haut de gamme, plus chers, en Russie notamment, où le groupe rencontre le plus de difficultés. Au premier semestre, les ventes Carlsberg (en volumes) ont baissé de 3% dans le pays.

Début août, Carlsberg avait annoncé revoir ses prévisions pour le reste de l'année, "en raison des solides résultats au premier semestre": le groupe table désormais sur une croissance "élevée" de son résultat opérationnel, contre une prévision de 5% annoncée plus tôt dans l'année.

Neuer Inhalt Horizontal Line