Un étudiant de 18 ans a ouvert le feu mercredi en fin de matinée dans un lycée professionnel de la ville de Kertch, en Crimée. Il a tué 19 personnes et fait plusieurs dizaines de blessés avant de se suicider, ont annoncé les autorités.

"L'auteur de l'attaque est un élève de quatrième année de cet établissement. Son corps a été découvert dans la bibliothèque", a déclaré le Premier ministre de Crimée Sergueï Aksionov sur la chaîne de télévision Rossiya 24. Selon Sergueï Aksionov, l'assaillant avait 22 ans, mais le Comité d'enquête a indiqué plus tard dans un communiqué qu'il était âgé de 18 ans.

Les images de vidéosurveillance ont montré "un jeune homme armé d'un fusil arrivant dans l'établissement". Son corps avec "des blessures par balles" a été retrouvé sur place, poursuit le communiqué du Comité d'enquête. "L'examen préliminaire des corps indique que (les victimes) sont mortes de blessures par balle", ajoute-t-il.

L'attaque a été requalifiée en "meurtre" alors qu'une enquête avait d'abord été ouverte pour "acte terroriste", a précisé cet organe chargé des grandes affaires criminelles. Le Comité d'enquête avait évoqué dans un premier temps "un engin explosif non identifié bourré d'objets métalliques" et "déclenché dans la cantine du collège polytechnique de Kertch".

Cette version ne semble pas tout à fait abandonnée, le porte-parole du Comité antiterroriste russe, Andreï Prjezdomski, ayant indiqué à la chaîne de télévision RBK qu'un "engin explosif" avait été découvert dans le collège.

Renforts de l'armée

Selon plusieurs témoignages, une bombe qui contenait des fragments de métal a d'abord explosé dans la cafeteria du lycée. Il y a eu ensuite d'autres explosions et la fusillade a éclaté.

D'après la directrice de l'établissement, Olga Grebennikova, l'auteur n'était pas seul, ce que le comité national antiterroriste n'a pas exclu a priori. "Ils ont jeté des explosifs un peu partout puis ont tiré sur tout ce qui bougeait au deuxième étage, en ouvrant les portes, (...), il y a des corps d'enfants un peu partout", a-t-elle dit.

Une élève de 15 ans a raconté qu'elle se trouvait au rez-de-chaussée avec des amis quand il y a eu une explosion. "Il y avait de la fumée et de la poussière, je ne comprenais pas, je n'entendais plus rien. Tout le monde a commencé à courir", a-t-elle raconté. "Je ne savais pas quoi faire et puis on nous a dit de sortir du bâtiment en passant par le gymnase."

Le secteur du lycée a été bouclé par des véhicules blindés et des camions de l'armée, les écoles et jardins d'enfants de la ville de Kertch ont été évacués après l'attaque.

Trois jours de deuil

"Il y a quelques heures, un événement tragique a eu lieu à Kertch. Des gens sont morts, il y a eu beaucoup de blessés. Je veux présenter mes condoléances aux proches des victimes", a déclaré le président russe Vladimir Poutine au début d'une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi à Sotchi, une station balnéaire de la mer Noire.

Le ministère des Situations d'urgence russe a déclaré l'état d'urgence à Kertch et a annoncé sur son compte Twitter l'envoi sur place de trois hélicoptères avec du personnel médical et d'un avion. Sergueï Aksionov a également annoncé sur sa page Facebook que trois jours de deuil seraient observés dans la péninsule.

Cette affaire réveille en Russie le douloureux souvenir de Beslan, en Ossétie du Nord, où une prise d'otages par un commando tchétchène en 2004 avait fait plus de 330 morts, dont 186 enfants après l'assaut des forces russes.

