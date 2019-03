Carolina a cueilli dimanche un succès précieux dans l'optique d'une qualification pour les play-off de NHL.

Nino Niederreiter et les Hurricanes se sont imposés 2-1 après prolongation face à l'un de leurs adversaires directs, Montréal.

Vainqueur de quatre de ses cinq derniers matches, la franchise de la Caroline du Nord compte 91 points avec encore sept matches à disputer en saison régulière. Détenteurs pour l'heure de la première "wild card" à l'Est, les Canes ont pris trois longueurs d'avance sur Montréal. Et ils n'accusent que deux points de retard sur Pittsburgh, 3e de la Metropolitan Division.

Nino Niederreiter est resté discret face à Montréal, qui a pu compter sur un Carey Price remarquable devant son filet (38 arrêts). Aligné durant 20'28'', l'attaquant grison a réussi 2 tirs cadrés. C'est le jeune russe Andrei Svechnikov (18 ans) qui a offert la victoire à son équipe, signant sa 20e réussite dans cet exercice après 3'15 de prolongation.

Montréal peut toujours espérer obtenir la deuxième "wild card" à l'Est. Mais le Canadien ne possède plus que deux points d'avance sur les Blue Jackets, vainqueurs 5-0 de Vancouver avec Dean Kukan dans leurs rangs. Et la mythique franchise québécoise a joué un match de plus que Columbus. A noter par ailleurs le retour aux affaires de Sven Bärtschi avec Vancouver. Le Bernois, qui n'avait plus joué depuis le 2 février en raison d'une commotion, a passé une soirée bien difficile face aux Blue Jackets avec un bilan personnel de -3.

