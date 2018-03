Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 14 mars 2010 15:16 14. mars 2010 - 15:16

Genève - Un incendie a dévasté dimanche à la mi-journée une carrosserie dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny (Zimeysa) à Genève. Ce sinistre a perturbé la circulation automobile et le trafic CFF local étant donné que des rails sont situés à côté de l'entrepôt.

D'importants moyens ont été nécessaires pour venir à bout des flammes, avec 25 hommes du Service d'incendie et de secours appuyés par 9 pompiers du Service de sécurité de l'aéroport et 19 volontaires de la commune, a indiqué Philippe Cosandey, porte-parole de la police. Une vingtaine de véhicules étaient sur place.

La carrosserie était vraisemblablement vide au moment de l'incendie, selon la police. L'important dégagement de fumée n'a pas perturbé le trafic aérien de l'aéroport de Genève tout proche mais les CFF ont dû mettre en place un service de bus de remplacement, les trains ne pouvant plus circuler.

Neuer Inhalt Horizontal Line