Les cars postaux ont été très fréquentés en ce week-end de Pentecôte, notamment sur les lignes menant à des points de départ de randonnées. Très peu de passagers portaient un masque, a indiqué lundi à l'agence Keystone-ATS Valérie Gerl, porte-parole de CarPostal.

"Il y a à nouveau plus de voyageurs dans nos cars, davantage que lors du week-end dernier de l’Ascension, mais moins que pour un week-end normal de Pentecôte (20 à 30 % de moins)", a précisé Mme Gerl dans un courriel.

"Nous avons introduit des véhicules supplémentaires sur certaines lignes pour offrir plus d’espace aux voyageurs", ajoute-t-elle. C’est le cas par exemple dans l'Oberland bernois, en Valais au Simplon, dans le Val Verzasca (TI) et dans les Grisons.

Très peu de masques

En Suisse romande et alémanique, moins de 5% des voyageurs sont munis d'un masque, malgré les vidéos incitatives en ce sens diffusées dans les véhicules. "Il n'y a pas de différence entre les deux régions", a précisé la porte-parole.

Au Tessin, l'un des cantons les plus touchés par la pandémie, 10 à 20% des passagers portent un masque dans les cars. On observe toutefois un certain "relâchement": ils étaient 50% à le faire il y a un mois.

Ni les CFF ni CarPostal n'imposent le port du masque aux passagers dans leurs véhicules, d'entente avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). La protection faciale n'est que recommandée en cas de forte affluence.

